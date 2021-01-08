‘Kovid-19’un ABD’de mutasyona uğrayan bir türü daha yayılıyor olabilir’

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oldukça bulaşıcı bir başka varyantının da ABD’de ortaya çıkmış olabileceğine inanıyor.

NBC News’te yer alan habere göre, Görev Gücü tarafından eyaletlere gönderilen bir raporda, son zamanlarda tespit edilen yeni vakaların ilkbahar ve yaz aylarında kaydedilen sayının neredeyse iki katı olduğu kaydedildi.

‘Yüzde 50 daha bulaşıcı’

Raporda, bu hızlanmanın ABD’de halihazırda yayılmakta olan, İngiltere’de ortaya çıkan yeni tür virüse ek olarak ülkede mutasyona uğramış ve yüzde 50 oranda daha bulaşıcı olan yeni bir türün daha olabileceği ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Öte yandan raporda, ABD’de ortaya çıkmış olma ihtimali değerlendirilen bu yeni türün, ülkede ne kadar süredir yayılıyor olabileceğine ilişkin bir tahmin yer almadı. Ayrıca raporda, bu yeni türün daha ölümcül olup olmadığına dair bir değerlendirme de yapılmadı.

Daha bulaşıcı bir virüse karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiği tavsiyesinin yer bulduğu raporda, iki ya da üç katlı maske takılması ve daha katı bir sosyal mesafe tedbirinin uygulanması önerildi.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre ABD’de her gün ortalama 228 bin Kovid-19 vakası tespit ediliyor ve ortalama 2 bin 700 kişi hayatını kaybediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) paylaştığı verilere göre ise ABD’de şimdiye dek 52 kişi, Kovid-19’un İngiltere’de ortaya çıkan yeni türüyle enfekte oldu.