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Tuzla’da evinde ölü bulunan sakızcıoğlu’nun bedeninde darp izi yok

18 Şubat 2020

Tuzla’daki evinde bugün akşam saatlerinde ölü bulunan 61 yaşındaki Nevin Sakızcıoğlu’nun bedeninde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebiz izine rastlanmadığı açıklandı.

Sakızcıoğlu’nun ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın otopsi yapılacak.

Polis Basın Subaylığı, Tuzla’daki ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili yeni açıklamasında, doktor tarafından Nevin Sakızcıoğlu’nun bedeninde yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadığını, kesin ölüm sebebinin yarın yapılacak otopsiyle belirleneceğini ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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