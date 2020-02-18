Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’de Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan ve bugün hakkında tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınması kararı verildiğini duyurdu.

Hakkında isnat edilen tüm suçlardan beraat etmesinin ardından Kavala’nın Türkiye, Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kamuoyunda ‘gezi olayları’ olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturması kapsamında; eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 19.02.2019 tarihle iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

“İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18.02.2020 kararı ile hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmiştir.

“Alınan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasına müteakip Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

“Yargılama sonunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında TCK’nın 309. maddesi uyarınca ‘Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs’ suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir.”