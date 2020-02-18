Suudi Arabistan’da cezaevi konseptli restoran

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde açılan sıra dışı restoranı diğer mekanlardan farklı kılan özelliği içindeki dekorasyon sayesinde konuklarına cezaevi atmosferini yaşatıyor olması.

Suudi Arabistan’da sosyal ağ kullanıcılarının yoğun olarak paylaştığı bir videoda, Cidde kentinde açılan sıra dışı bir restoran görülüyor.

Sputnik’in haberine göre; restoranı diğerlerinden farklı kılan özelliği ise içindeki dekorasyon sayesinde konuklarına cezaevi atmosferini yaşatıyor olması.