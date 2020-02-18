Manşet

Suudi Arabistan’da cezaevi konseptli restoran

18 Şubat 2020

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde açılan sıra dışı restoranı diğer mekanlardan farklı kılan özelliği içindeki dekorasyon sayesinde konuklarına cezaevi atmosferini yaşatıyor olması.

Suudi Arabistan’da sosyal ağ kullanıcılarının yoğun olarak paylaştığı bir videoda, Cidde kentinde açılan sıra dışı bir restoran görülüyor.

Sputnik’in haberine göre; restoranı diğerlerinden farklı kılan özelliği ise içindeki dekorasyon sayesinde konuklarına cezaevi atmosferini yaşatıyor olması.

Fotoğraf çekimlerine izin verildiği mekanda yiyecekler minik kafeslerin içinde servis ediliyor. Masalardaki Amerikan servislerinin desenleri de cezaevi havasını bozmayacak şekilde tasarlanmış durumda.




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