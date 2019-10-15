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Tutya Yılmaz, jimnastiği bırakma kararı aldı

15 Ekim 2019

3 yaşında jimnastiğe başlayan, 16 yaşında Olimpiyatlara katılan en genç Türk olarak tarihe geçen Tutya Yılmaz, jimnastiği bırakma kararı aldı.

Türkiye’nin Olimpiyatlara katılan en genç sporcusu olan jimnastikçi Tutya Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada jimnastiği bıraktığını açıkladı. Yılmaz, Twitter’dan yaptığı açıklamada ”3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim” ifadelerini kullandı.

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