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Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonu ele alındı

15 Ekim 2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’le telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, da Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’le telefonda görüştü. Dışişlerinin açıklamasına göre görüşmede Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin gelişmeleri ele alan Pompeo ve Salih, operasyonun derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.Irak medyası, Salih ve Pompeo’nun telefon görüşmesinde, Suriye’de bulunan yaklaşık 13 bin Iraklı IŞİD mensubunun ülkelerine dönüşü konusunun ele alındığını öne sürmüştü.

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