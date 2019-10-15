Kıbrıs

KTSYD’den Ahmet Çakar’a kınama!

15 Ekim 2019

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, Beyaz TV isimli kanalda spor yorumculuğu yapan Ahmet Çakar’ı programda yapmış olduğu hakaret söylemleri nedeni ile kınadı.

Dernek açıklamasında şu sözlere ver verildi:
“Önceki akşam oynanan Fransa-Türkiye maçı Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de büyük bir heyecanla takip edilmiş ve alınan sonuç bu topraklarda da sevinçle karşılanmıştır. Böylesi bir ortamda KKTC Devleti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı’nı itibarsızlaştıracak hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar isimli spor yorumcusuna sporun birleştirici yönünü hatırlatmak ve neticesinde tüm Kıbrıs Türk halkını kapsayacak çirkin sözlerinden dolayı kınamak ihtiyacı hissediyoruz.
Düşünce özgürlüğünün hakim olduğu ülkemizde fikirlere ancak ve ancak fikirlerle karşılık verilebileceğini, hakaret, aşağılama ve itibarsızlaştırma anlamında sarf edilecek sözlerin çatışma ve ayrıştırma doğuracağını bu vesile ile hatırlatmak isteriz.
Unvanı doktor, mesleği spor yazarlığı olan bu kişinin bilmesi gereken en önemli konu sporun birleştirici yönü olmalıdır. Meslek etiğinden yoksun, doktorluk felsefesinin çok uzağında duruşuyla bir toplumun liderine ve böylesi açık hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar’ın saygın bir meslek dalı olan spor yazarlığından vazgeçmesini tavsiye ederken, açık hakaret içeren sözlerinin de gerekli makamlarca incelenmesi gerektiğinin altını çizeriz.

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