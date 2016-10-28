KıbrısManşet

Tutuklu yargılanacak

28 Ekim 2016

Polise yakalanınca nafaka borcunu ödeyemediği için hırsızlık yaptığını öne süren Ozan Yalıncaklı, hapse gitmekten kurtulamadı

Devrim DEMİR

Girne’de bir casinoda barmenlik yapan Ozan Yalıncaklı, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak girdikten sonra içki reyonundan toplam değeri 490 TL olan bir adet şampanya çaldığı tespit edildi.

Yalıncaklı aynı gün Girne’de bir marketin kapısını zorlayarak girmeye çalıştığı öğrenilirken, Yalıncaklı market önünde bulunan 3 adet kameranın kablolarını kasten keserek, bin 500 TL hasar verdi.

Kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklanan Yalıncaklı, polise verdiği ifadede nafaka parasını ödemek için hırsızlık yaptığı yönünde itirafta bulundu.

Yalıncaklı aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazan Aksun, zanlının yargılanıncaya kadar 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine kara verdi.

 



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