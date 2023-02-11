Tutuklanan Alpargün Türkiye'ye iade ediliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Tutuklanan Alpargün Türkiye’ye iade ediliyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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tutuklu kktc

Türkiye’de deprem nedeniyle yıkılarak çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olan bazı binaları inşa ettiği tespit edilen firmaların sahiplerinin tutuklanma süreci başladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de deprem felaketi sırasında yıkılan bazı yapıların müteahhitlerinin KKTC’ye kaçtığı ve bir kısmının da kaçmayı planladığı duyumları üzerine harekete geçen hükümet yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek gerekli tedbirleri aldı.


Yapılan bu istişarelerin ve alınan tedbirlerin sonucunda KKTC’de bulunan ve Türkiye’ye dönmeye çalışan bir kişi  Türkiye’ye girişinde gözaltına alınırken, hala KKTC’de bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Açıklamada, “Hükümet olarak insanların canına kast etmiş hiç bir kişinin adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz.” denildi.

Başbakanlık açıklamasında, göz altında bulunan kişinin bu akşam Türkiye’ye iade edileceği de belirtildi.

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Tags:depremfirma sahipleriKKTCTürkiye
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