Adıyaman'da hayatını kaybede 12 vatandaşımızın naaşı bu gece ülkeye geliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşetSpor

Adıyaman’da hayatını kaybede 12 vatandaşımızın naaşı bu gece ülkeye geliyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
kktc naaş

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’da bulunan ve yaşamlarını yitiren toplam 35 KKTC vatandaşından geriye kalan 12’si ve oradaki görevliler bu akşam KKTC’ye getiriliyor.

Başbakanlık’tan konuyla ilgili açıklam şöyle:


“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’da bulunan ve yaşamlarını yitiren toplam 35 vatandaşımızdan geriye kalan 12’sini ve  aile yakınlarını ayrıca  devlet görevlilerimiz, sağlık ekiplerimiz ve gönüllü kurtarma ekiplerimizin bir bölümünü yurda getirecek uçağın bu akşam 01.00-02.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda olması bekleniyor.

KKTC Sivil savunma ekiplerimiz ve araçları ile çevik birliğimize ait özel bir kurtarma ekibi Türkiye’de yaşanan felaket sonrası yardıma muhtaç insanlar için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Bunun yanında Adıyaman’a bu akşam gidecek olan uçakla orada bulunan sivil savunma ekiplerimize de takviye yapılıyor.”

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
5
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
1
Facia
1 Shares
×

Share this post!

Tags:Adıyaman'da depremde hayatını kaydedenlerKKTC
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar