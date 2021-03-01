TUTDER’den temizlik ve gıda paketi yardımı

Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), ihtiyaçlı kişilere ulaştırılması adına temizlik ve gıda paketlerini diğer sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri’ne de teslim etti.

Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, 22 tedarikçi şirketin bir araya gelip oluşturduğu bir dernek olarak pandemi döneminde paketlerin ihtiyaçlı kişilere en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamaya çalıştı.

TUTDER, üyelerinin girişimi ve katkılarıyla başlayan bu proje yardıma muhtaç aile veya bireylerle yönelik çalışmaları olan sivil toplum örgütlerini Sosyal Yardım Dayanışma Platformu (SYDP) altında bir araya getirerek bu örgütler aracılığıyla Dernek üyelerinin hazırlayacağı gıda ve temizlik ürünlerinden oluşacak kolileri ihtiyaçlı kişilere ulaştırmayı hedefliyor.

TUTDER Derneği Başkanı Bertan Özberkman, “Bu projemizin amacı ülkemizde ekonomik krizden dolayı yardıma muhtaç ailelere paketlerimizi ulaştırmaktır. Derneğimizi kurarken sosyal sorumluluk alanında da birçok faaliyetlerimiz olacağını en başında belirtmiştik. Evkaf İyilik Gönüllüleri ’ne de bizlere paketleri ulaştırmada yardımcı oldukları için teşekkür ederiz. Derneğimizin amaçlarından bir tanesi de sosyal yardım ve dayanışma platformu kurmaktı. Bununla da çok daha geniş kitlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.