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Sağlık Bakanlığı’ndan Haspolat’taki vakalarla ilgili açıklama

1 Mart 2021
öğrenci yurdu





Sağlık Bakanlığı bugün açıklanan Covid-19 genel durumunda Lefkoşa Haspolat Bölgesi’nde çıkan 27 vakanın tamamının bir öğrenci yurdunda tespit edildiğini ve öğrencilerin izole edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi’nde çıkan 27 vakanın tamamı bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir.

Pozitif çıkan vakalar son 3 aydır KKTC’de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir.

Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir.





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1 Mart 2021


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