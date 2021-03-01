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Sağlık Bakanlığı’ndan Haspolat’taki vakalarla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı bugün açıklanan Covid-19 genel durumunda Lefkoşa Haspolat Bölgesi’nde çıkan 27 vakanın tamamının bir öğrenci yurdunda tespit edildiğini ve öğrencilerin izole edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi’nde çıkan 27 vakanın tamamı bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir.
Pozitif çıkan vakalar son 3 aydır KKTC’de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir.
Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir.