Yaşam

Tutankamon’un mezarı ziyarete açıldı

1 Şubat 2019
Tutankamon'un-mezarı

Mısır’ın efsanevi Firavunu Tutankamon’un mezarı üzerinde uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan 9 yıllık çalışmanın sonuçları perşembe günü açıklandı.

Mısır Firavunu Tutankamon’un mezarı, 9 yıllık çalışmanın ardından restore edildi ve ziyarete açıldı.

Mısır firavunu Tutankamon’un mezarı üzerinde yapılan restorasyon ve koruma çalışmaları 9 yılın artından tamamlandı. Antik Mısır dünyasının en bilinen figürlerinden olan bu ‘genç firavunun’ mezarı, yapılan ziyaretler ve eksik bakım yüzünden kalıcı hasar riskiyle karşı karşıyaydı. 9 yılın ardından nihayete eren çalışmalar sonucunda, Tutankamon’un mezarı ziyarete de açıldı.

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