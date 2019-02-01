Tutankamon’un mezarı ziyarete açıldı

Mısır’ın efsanevi Firavunu Tutankamon’un mezarı üzerinde uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan 9 yıllık çalışmanın sonuçları perşembe günü açıklandı.

Mısır Firavunu Tutankamon’un mezarı, 9 yıllık çalışmanın ardından restore edildi ve ziyarete açıldı.

Mısır firavunu Tutankamon’un mezarı üzerinde yapılan restorasyon ve koruma çalışmaları 9 yılın artından tamamlandı. Antik Mısır dünyasının en bilinen figürlerinden olan bu ‘genç firavunun’ mezarı, yapılan ziyaretler ve eksik bakım yüzünden kalıcı hasar riskiyle karşı karşıyaydı. 9 yılın ardından nihayete eren çalışmalar sonucunda, Tutankamon’un mezarı ziyarete de açıldı.