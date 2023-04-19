TUT-DER “kıymet ve tartı ücreti”nin adil olmadığını kaydetti

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUT-DER) limanı olan belediyelerin aldığı “kıymet ve tartı ücreti”nin adaletsiz bir uygulama olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili TUT-DER’den yapılan açıklamada, bu bedelin pahalılık yaratması bir yana limanı olan Girne ve Gazimağusa bölgeleri dışında yaşayan insanların Girne ve Gazimağusa belediyelerine vergi ödemesine neden olduğu vurgulandı. “Bu adil değildir” denilen açıklamada hukukçuların bu konuyu incelemesi gerektiği kaydedildi.