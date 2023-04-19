TUT-DER “kıymet ve tartı ücreti”nin adil olmadığını kaydetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

TUT-DER “kıymet ve tartı ücreti”nin adil olmadığını kaydetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
TUTDER

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUT-DER) limanı olan belediyelerin aldığı “kıymet ve tartı ücreti”nin adaletsiz bir uygulama olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili TUT-DER’den yapılan açıklamada, bu bedelin pahalılık yaratması bir yana limanı olan Girne ve Gazimağusa bölgeleri dışında yaşayan insanların Girne ve Gazimağusa belediyelerine vergi ödemesine neden olduğu vurgulandı. “Bu adil değildir” denilen açıklamada hukukçuların bu konuyu incelemesi gerektiği kaydedildi.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:tutdervergi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar