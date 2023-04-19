Devlet Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 5 Mayıs’ta yapılacak

Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, 5 Mayıs Çarşamba günü İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yapılacak. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi de aynı gün saat 18.00’de açılacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi’nin Telsim’in iletişim desteğiyle düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni’nin bu yıl 31’incisi düzenlenecek.

6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle açılışı ertelenen sergi, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 18.00’de açılacak. Ödül töreni kapsamında ise, ödül plaketleri ile teşekkür belgeleri sergi açılışında, ödül çekleri de sergi kapandıktan sonra Kültür Dairesi’nde takdim edilecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, tüm fotoğraf camiası ve sanatseverleri KKTC’nin en uzun soluklu sanat etkinliği olan Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni etkinliğine katılmaya davet ederken, sergide 90 katılımcının toplam bin 660 fotoğraf ile katıldığı yarışmanın sonucunda, 34 katılımcının 89 fotoğrafının sergileneceğini aktardı.

Sonuçları 21 Mart 2023 tarihinde açıklanan XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurul üyeliklerini, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ürper, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu ile KKTC’den Ödüllü Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük ile yarışmanın Mimari kategorisinde de Mimar Özge Samioğlu yapmıştı.

Açıklamaya göre, ödül plaketleri ile teşekkür belgeleri sergi açılışında, ödül çekleri de sergi kapandıktan sonra Kültür Dairesi’nde takdim edilecek. Bu yıl ilk kez altı kategoride gerçekleştirilerek toplam 15 ödül verilen yarışmada başarı ödülleri, Fatma Arca, Engin Arca, Hasan Bağlar, Kutlay Muazzez Halkseven ve Mehmet Gökyiğit’in, mansiyonlar da Yıltan Taşçı, Veysi Canateş, Başar Taşlı, Altuğ Galip ve Ulaş Sönmez’in olmuştu. Yarışmada, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Atila Karaderi ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü ise Hasan Bağlar almaya hak kazanmıştı. Yarışmanın iki kategorisinde başarı ödülü almaya hak kazanan Mehmet Gökyiğit, toplam 11 fotoğrafının sergileme alması sonucunda En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nün de sahibi olmuştu.

-Ödüller

Açıklamada, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın kategorilere göre ödül alan fotoğrafçıları ile eser isimleri de hatırlatıldı.

Buna göre, Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Lines” isimli fotoğrafıyla Fatma Arca’nın ve Mansiyon “Terslik” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Merdivenler” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Mansiyon da “Pistlerde” isimli fotoğrafıyla Veysi Canateş’in oldu.

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülüne ise “Symmetry” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar layık görülürken, Mansiyonu da “King” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı aldı.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl ilk kez eklenen kategorilerinden, Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Milkyway” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in ve Mansiyon “Vouni Palace” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip’in olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne de “Objects” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit ve Mansiyon “Kuşlar” isimli fotoğrafıyla da Ulaş Sönmez layık bulundu.

Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisindeki Başarı Ödülü “Özdal Su Toplama Havuzu” isimli fotoğrafıyla Kutlay Muazzez Halkseven’in ve Mansiyon “Dikdörtgenler” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez’in oldu.

XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın özel ödüllerinden Kültür Dairesi Özel Ödülü, yarışmaya Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisinde katılan “Gazi” isimli fotoğrafıyla Atila Karaderi’ye giderken, Seçici Kurul Özel Ödülü de yarışmaya Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Kadın Özgürce Yaşar” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın oldu.

Bu yıl Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, sergileme alan 11 fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nün de sahibi oldu. Gökyiğit’in yarışmada ödül ve sergileme alan 11 eserinin ismi ise şöyle sıralandı; “Milkyway”, “Flirting”, “Objects”, “Toros 1”, “Gazi Lisesi”, “Blue City”, “Illuminated”, “Turkish Stars”, “Big Boss”, “Che Forever”,