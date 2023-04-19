MTG üst üste 12.şampiyonluğu ilan etti

Futbol Süper Lig’de sezonun bitmesine 3 hafta kalan Mağusa Türk Gücü şampiyonluğunu ilan etti.

AKSA Süper Lig’in 27.haftasında sahasında Göçmenköy’ü konuk eden lider Mağusa Türk Gücü, en yakın rakibi Cihangir’in 11 puan önünde girdiği 27.haftayı şampiyon olarak tamamladı.

Mağusa’da Göçmenköy’ü 1-0 mağlup eden Türk Gücü 12.şampiyonluğu ilan etti.

ÜST ÜSTE 4.ŞAMPİYONLUK

Mağusa Türk Gücü, tarihindeki 12.şampiyonluğa ulaşırken aynı zamanda üst üste dördüncü şampiyonluğa imza attı.

1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarihinde üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek takım 1986 ile 1990 yılları arasında Baf Ülkü Yurdu olmuştu. MTG, Ülkü Yurdu’nun bu rekoruna ortak olmuş oldu.

3.YILDIZI TAKTILAR

MTG 12.şampiyonluğa ulaşırken aynı zamanda her dört şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması ile birlikte formasına üçüncü yıldızı da takmış oldu.