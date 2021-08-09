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TURKOVAC açıklaması: Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili

9 Ağustos 2021
TURKOVAC etkinlik oranı





TURKOVAC aşısında Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Proje lideri Prof. Özdarendeli, aşının fare deneylerinde “Alfa” varyantına  karşı yüzde 100 koruma sağladığının tespit edildiğini söyledi. Aşının Delta varyantına karşı etkisi ise henüz bilinmiyor.





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9 Ağustos 2021


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