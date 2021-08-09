Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor

Yeni tip corona vir\u00fcs pandemisi nedeniyle neredeyse iki y\u0131ld\u0131r kapal\u0131 olan Avrupa'da kul\u00fcp ve barlarda gece hayat\u0131 yeniden ba\u015fl\u0131yor. E\u011flence mekanlar\u0131n\u0131n kap\u0131lar\u0131n\u0131 g\u00fcvenli bir \u015fekilde a\u00e7abilmesi i\u00e7in Almanya'da "\u00d6nce test, sonra parti" uygulamas\u0131 ile bir sosyal deney yap\u0131ld\u0131. Bu kapsamda Almanya'n\u0131n ba\u015fkenti Berlin'de 6 gece kulub\u00fc, haftasonu boyunca PCR testleri negatif \u00e7\u0131kan 2 bin ki\u015fiyi sosyal mesafesiz ve maskesiz olarak a\u011f\u0131rlad\u0131. \u0130ngiltere'de ise \u00fcnl\u00fc bir gece kul\u00fcb\u00fc a\u015f\u0131lama merkezine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAlmanya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Pariste bulunan 6 gece kulub\u00fc, PCR testlerinin pandemi s\u0131ras\u0131nda gece hayat\u0131n\u0131n yeniden a\u00e7\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olup olmayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in bu hafta sonu bir sosyal deney d\u00fczenledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u201cKul\u00fcp K\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn Yeniden Ba\u015flat\u0131lmas\u0131\u201d adl\u0131 pilot etkinlik, Berlin Senatosu K\u00fclt\u00fcr ve Avrupa Departman\u0131 ile birlikte \u015fehire yer alan\u00a0 Charit\u00e9 hastanesi bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMASKES\u0130Z VE SOSYAL MESAFES\u0130Z 2 B\u0130N K\u0130\u015e\u0130 E\u011eLEND\u0130\r\n18 ya\u015f ve \u00fcst\u00fc kat\u0131l\u0131mc\u0131lara Cuma g\u00fcn\u00fcnden itibaren s\u00f6z konusu e\u011flence mekanlar\u0131na giri\u015flerde PCR testi zorunlu tutuldu. Negatif \u00e7\u0131kanlara 15 euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda bilet verildi.\r\n\r\nCuma ve Cumartesi g\u00fcnleri 22:00 ve 23:00 aras\u0131nda ba\u015flayan programlar sunan kulupler maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak toplamda 2 bin ki\u015fiyi a\u011f\u0131rlad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n20 \u0130\u015eLETME BA\u015eVURDU\r\nBununla birlikte, t\u00fcm kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n, a\u015f\u0131 olmalar\u0131na veya yak\u0131n zamanda Covid-19\u2019dan iyile\u015fmi\u015f olmalar\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n, 13 A\u011fustos'ta ikinci bir PCR testi yapt\u0131rmalar\u0131\u00a0 istendi.\r\n\r\nDi\u011fer taraftan, projeye kat\u0131lmak i\u00e7in Berlin\u2019deki yakla\u015f\u0131k 20 kurulu\u015f ba\u015fvurdu, ancak kul\u00fcp komisyonuna g\u00f6re havaland\u0131rma sistemleri, \u015fehir b\u00f6lgeleri ve m\u00fczik t\u00fcr\u00fcne g\u00f6re sadece alt\u0131 tanesi se\u00e7ildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"AC\u0130L B\u0130R PLANA VE \u00c7\u00d6Z\u00dcME \u0130HT\u0130YACIMIZ VAR"\r\nS\u00f6z konusu proje kapsam\u0131nda, gece kul\u00fcplerinin g\u00fcvenli bir \u015fekilde nas\u0131l yeniden a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131n belilenmesi ama\u00e7land\u0131. E\u011fer hafta sonu d\u00fczenlenen etkinliklerde kimseye vir\u00fcs bula\u015emad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131karsa, gelecekteki benzer durumlar i\u00e7in de test y\u00f6ntemi kullan\u0131lacak.\r\n\r\nKul\u00fcp Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Pamela Schobe\u00df, Alman televizyon kanal\u0131 RBB'ye verdi\u011fi deme\u00e7te, "Bir bu\u00e7uk y\u0131ll\u0131k durgunlu\u011fumuzdan gece hayat\u0131na nas\u0131l geri d\u00f6nece\u011fimize dair acilen bir plana ve \u00e7\u00f6z\u00fcme ihtiyac\u0131m\u0131z var" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130NG\u0130LTERE'DE A\u015eI MERKEZ\u0130 GECE KUL\u00dcB\u00dcNE D\u00d6N\u00dc\u015eT\u00dc\r\n\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'da ise \u00fcnl\u00fc bir gece kul\u00fcb\u00fc a\u015f\u0131 merkezi haline getirildi. K\u0131s\u0131tlamalar sebebiyle aylard\u0131r kap\u0131lar\u0131 kapal\u0131 olan kul\u00fcbe gelenler sevdikleri sanat\u00e7\u0131lar\u0131n m\u00fczikleri e\u015fli\u011finde a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130NG\u0130LTERE'DE N\u00dcFUSUN YAKLA\u015eIK Y\u00dcZDE 60'I TAM OLARAK A\u015eILANDI\r\n\u0130ngiltere'de y\u00f6netim son haftalarda h\u0131z kaybeden a\u015f\u0131lama kampanyas\u0131n\u0131 canl\u0131 tutmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u00dclkede \u015fimdiye kadar, n\u00fcfusun y\u00fczde 58,8'i, yani, 39,2 milyon ki\u015fi tam olarak a\u015f\u0131land\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n