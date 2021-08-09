Dünya

Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor

9 Ağustos 2021
Avrupa'da gece hayatı





Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle neredeyse iki yıldır kapalı olan Avrupa’da kulüp ve barlarda gece hayatı yeniden başlıyor. Eğlence mekanlarının kapılarını güvenli bir şekilde açabilmesi için Almanya’da “Önce test, sonra parti” uygulaması ile bir sosyal deney yapıldı. Bu kapsamda Almanya’nın başkenti Berlin’de 6 gece kulubü, haftasonu boyunca PCR testleri negatif çıkan 2 bin kişiyi sosyal mesafesiz ve maskesiz olarak ağırladı. İngiltere’de ise ünlü bir gece kulübü aşılama merkezine dönüştürüldü.





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9 Ağustos 2021


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