Türkmenköy – İnönü yolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 18:20 raddelerinde Türkmenköy Çemberi, İnönü köyü Anayolunda, Hulus Hulusioğlu yönetimindeki DD 200 plakalı salon araç ile Türkmenköy çemberinden İnönü istikametine doğru dikkatsizce yol içerisinde sağa sola zigzag yaparak seyrederken karşı istikametten gelen Sami Akçakaya yönetimindeki JF 995 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına aracının sol dikiz aynası ile vurduktan sonra şerit ihlali yapıp yine karşı istikametten gelen Hasip Tosun yönetimindeki NK 732 plakali aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile vurmuştur. Kaza sonucu yaralanan Hulus Hulusioğlu ile Hasip Tosun Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.