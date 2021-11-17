İncirli: Üzüntümü ve kızgınlığımı kontrol etmekte zorlanıyorum, vaka sayılarımız hızla artıyor

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli , Sağlık Bakanlığı’nın aşı planını eleştirerek, “aşıları tamamlanmamış insanlar teker teker hastanelik olurken aklınız nerdeydi.

Daha bir gün önce 4.doz için sadece sağlık çalışanlarına çağrı yapıp ertesi gün kimse geri çevrilmeyecek deyip herkesi aşıya çağırmanıza neden olan hakikat nedir?” diye sordu.

İncirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Gerçekten üzüntümü ve kızgınlığımı kontrol etmekte zorlanıyorum. Vaka sayılarımız hızla artıyor. 2 yıldır pandeminin içindeyiz, birçok tecrübe edinmiş olmalıydık. Üstelik aşı gibi bir silahımız vardı, kullanmış olmalıydık. Sayısız kez 3 aydan önce 2 doz inaktive aşı (Sinovac) ile aşılananların veya Covid geçirenlerin hızlı bir şekilde, yaş kısıtlaması/sıra bekleme olmaksızın 2 doz mRNA (PfizerBiontech) aşısı ile aşılanması gerektiğini yazdık, konuştuk, anlattık. Israrla yapılmadı, “6 ayınız dolsun sonra gelin, yaş grubunuza çağrı yapılsın ona göre” diyerek insanları oyaladınız. Sağlık Bakanlığı en nihayet dün aşıya gelen kimse geri çevrilmeyecek diye açıklama yaptı. Aklınız nerdeydi? Aşıları tamamlanmamış insanlar teker teker hastanelik olurken aklınız nerdeydi? Daha bir gün önce 4.doz için sadece sağlık çalışanlarına çağrı yapıp ertesi gün kimse geri çevrilmeyecek deyip herkesi aşıya çağırmanıza neden olan hakikat nedir? Üzgünüm insanlar COVID oluyorlar, aileler boşu boşuna ne zorluklar ne endişeler yaşıyor. Kızgınım çünkü yaşananların birçoğu önlenebilirdi.”