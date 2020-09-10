Türkmen: Rotasyon usülü çalışma Bakanlar Kurulu’na götürülecek

HAK-SEN Yönetim Kurulu üyesi İzzet Türkmen, Çalışma Bakanlığı ile rotasyon usülü ile çalışma (Haftanın belirli günlerinde) sistemine geçilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını ve konunun Bakanlar Kurulu’na götürülceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

ÖNCE İNSAN

Sendikamız HAKSEN, ülkemizde yaşanan ve her geçen gün de kontrolden çıkan pandemi ile ilgili olarak, her alanda eksikliğini hissettiğimiz uzlaşı kültürünün sendikal ve kamusal yaşamda hayat bulması amacıyla eylemlilik değil somut adımlar atabilmek adına çalışma hayatının birinci muhatabı Çalışma Bakanlığı ile sürekli görüşmelerini sürdürmektedir. Bu bağlamda sorunların görüşerek paylaşımcı ve katılımcı ortamlarda ele alınmasından, eleştirilerin yapıcı ve katkı koyucu özelliğinin olmasından yana olan tavrımız bakanlık tarafından da karşılık bulmuş ve çözüm odaklı adımlar atılmaya başlanmıştır.

Çalışma Bakanlığının görev yetki ve sorumluluk alanına giren ve çözüm bekleyen acil konuların en başında yaşadığımız Covit-19 pandemisinin çalışma hayatında alınması gereken acil düzenleme ve önlemler sayın bakana iletilmiş ve çözüm yolları konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, yaşanan bu kötü süreç boyunca gerçekleştirdikleri icraatlar her iki taraf tarafından karşılıklı aktarılmış ve ilerisi için öngörüler ve çözüm yolları konuşulmuştur. Bunun sonucu olarak da rotasyon usülü ile çalışma (Haftanın belirli günlerinde) sistemine geçilmesi konusunun bakanlar kuruluna götürülmesi konusunda uzlaşıya varılmıştır.

Sendikamız özetle ülkemizin içinde bulunduğu hem sağlık hemde ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulundurarak ve “ÖNCE İNSAN” düşüncesi ile hükümete açık çağrıda bulunarak aşağıda belirttiğimiz konuların derhal hayata geçirilmesini talep etmektedir;

Çalışanların özel sektör – kamu çalışanı ayırmaksızın rotasyon usulü ile çalışması ve maaş kaybına uğramaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

Pandemi sürecinde aktif görev alan tüm çalışanların risk ödeneği alması için gerekli çalışmaların yapılması,

Pandemi sürecinde aktif görev alan tüm çalışanların birimlerine takviye personel verilerek hem ruhsal hemde bedenen dinlenmelerinin sağlanması,

Tüm halkımıza bulaşımın engellenmesi adına dezenfektan ürünlerinin ve maskelerin ücretsiz dağıtımının yapılması,

Yurtdışından gelişlerin sıkı garantina kuralları uygulanarak her gelene aynı uygulamanın yapılması,

Eğitimin bir süre daha sanal portallardan devam ettirilmesi. Bu süreçte evde kalacak çocukların bakım ve gözetimi için 1 ebeveynin özelsektör yada kamu çalışanı olmasına bakılmaksızın izinli sayılmasının yolunun açılması,

Özel sektöre yapılacak yardımlarda ülkesine bakılmaksızın kayıtlı tüm çalışanlara eşit davranılması.

Bu süreçte halkımızın kendi izolasyonunu sağlamasının, hijyen kurallarına uymasının ve sosyal mesafe kurallarını bozmaması gerektiğinin önemini de birkez daha hatırlatır, tüm toplumumuza sağlıklı yarınlar temenni ederiz.

İzzet TÜRKMEN

HAKSEN

Yönetim Kurulu Üyesi