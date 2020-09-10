KıbrısManşet

Narin Şefik’in testi negatif

10 Eylül 2020
Narin Şefik

Testi negatif çıkan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik tedbir amaçlı bir hafta izolasyona alındı.

Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreteri test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte, tedbir amaçlı 1 hafta izolasyon uygulayacaklar.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklama şöyle:

“Yüksek Mahkeme ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıç ve Personelinin bir kısmına Covid-19 PCR testi yapılmış ve Yüksek Mahkeme Başkanının Odacısının sonucu pozitif çıkmıştır. Diğer test sonuçları ise negatiftir. Yüksek Mahkeme Başkanı ve Sekreterinin test sonucu negatif çıkmış olmakla birlikte tedbir amaçlı, 1 hafta izolasyon uygulayacaklardır. Ayrıca Sağlık Bakanlığından daha fazla sayıda test yapılması istenmiştir.

Mahkemeler salgının ortaya çıktığı günden başlayarak  bulaş riskine karşı tüm tedbirleri almış ve titizlikle uygulamıştır. Alınan tedbirler yeniden gözden geçirilecek  ve hem çalışanların hem de avukatlar ile vatandaşların sağlığını korumak için ilave tedbirler alınması konusu değerlendirilecektir.

Bu bağlamda; alınan önlemlerin işe yaraması için herkesin aynı duyarlılığı göstermesi, kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığının korunması için alınan önlemlere önemle uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görülmektedir.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Elcil: Hükümet tamamen çıkar çevrelerine hizmet ediyor

Elcil: Hükümet tamamen çıkar çevrelerine hizmet ediyor

9 Eylül 2020
Photo of Canaltay: Maske takmayanlara 300 TL ceza

Canaltay: Maske takmayanlara 300 TL ceza

9 Eylül 2020
Photo of İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden önemli duyuru

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden önemli duyuru

9 Eylül 2020
Photo of Atan: Çalışanlar tedirgin

Atan: Çalışanlar tedirgin

9 Eylül 2020
Photo of KTAMS yarın uyarı grevi yapacak

KTAMS yarın uyarı grevi yapacak

9 Eylül 2020
Photo of İkinci pandemi merkezi devrede!

İkinci pandemi merkezi devrede!

9 Eylül 2020
Photo of Erhürman: Organizasyon bile yapamıyorsunuz

Erhürman: Organizasyon bile yapamıyorsunuz

9 Eylül 2020
Photo of Sahte PCR ile KKTC’ye girmeye çalıştı tutuklandı

Sahte PCR ile KKTC’ye girmeye çalıştı tutuklandı

9 Eylül 2020
Photo of Atalay: Camilerde ibadet seyrekleştirildi

Atalay: Camilerde ibadet seyrekleştirildi

9 Eylül 2020
Photo of Amcaoğlu: Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde gerekli önlem alındı

Amcaoğlu: Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde gerekli önlem alındı

9 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı