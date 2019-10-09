Türkiye’ye ‘harekatı durdurun’ çağrısı yapan AB: Güvenli bölge için bizden para beklemeyin

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde sığınmacılar için güvenli bölge oluşturma planlarını reddederek, bununla ilgili bir maddi yardımda bulunmayacaklarını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “AB Türkiye’ye tek taraflı askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulunmaktadır. Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin tasarladığı sözde güvenli bölgenin sığınmacıların dönüşü için gerekli uluslararası kriterleri karşılaması ihtimal dahilinde değildir. AB, yerel nüfusun haklarının gözardı edildiği bölgelerde istikrarın ya da kalkınmanın sağlanması için yardım sağlamayacaktır.”

‘GÜVENLİK KAYGILARINI ANLIYORUZ’

Juncker “Türkiye’nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyoruz. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB’den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin” dedi.