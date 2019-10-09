Barış Pınarı Harekatı sürüyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad’daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Öte yandan askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.

Hürriyetin haberine göre, akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Tel Abyad’daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

TAKVİYE SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay’ın Hassa ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.