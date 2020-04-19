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Türkiyeye giden 18 kişide koronavirüs şüphesi

20 Nisan 2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülkemizden Ağrı’ya götürülen 189 Türk vatandaşı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, ülkemizden kalkan uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

18 kişide koronavirüs şüphesi

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18’i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kendilerini bekleyen otobüslere binen ve otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’na götürülen vatandaşlar, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına
yerleştirildi.

Ağrı’ya getirilen vatandaşlardan Mehmet Şanverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi istekleriyle Türkiye’ye geldiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Üniversite öğrencisi Dilara Arslan da Bursa’da yaşadığını ancak asıl memleketi Ağrı’ya bu şekilde gelmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.



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