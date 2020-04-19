Cahit Necipoğlu’ndan örnek davranış

Ülkemizin başarılı iş insanlarından Cahit Necipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cahit Necipoğlu, ailesi ve çalışanları adına ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yaptığını duyurdu. Necipoğlu paylaşımında, “İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde ihtiyaçlı kişilerin ocağında aş olmasına bir nebze katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Karanlık günleri birlikte aşacağız.” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verirken örnek bir davranış sergiledi. Ve yardımların devam edeceğini de sözlerine ekledi.