Türkiye’nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize oldu

Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” adlı filmi oldu.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” adlı filmi oldu” denildi.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize, 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinemasında en çok izlenen 8. filmi olarak tarihe geçmişti.