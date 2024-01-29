Türkiye'nin destek programlarından KKTC'deki 525 işletme yararlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısTürkiye

Türkiye’nin destek programlarından KKTC’deki 525 işletme yararlandı

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
posted on

Türkiye’nin, KKTC’nin ekonomik kalkınması için uygulamaya koyduğu reel sektöre destek programlarından 12 yılda 525 işletmenin faydalandığı bildirildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisinden yapılan açıklamada, KEİ Ofisi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve ilgili bakanlıkların gözetiminde tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde KKTC genelinde 2011-2023 döneminde kısmi hibe ve çeşitli başlıklar altında destek programları yürütüldüğü belirtildi.


“Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi” ve “Rekabet Gücünün Artırılması” gibi başlıklar altında yürütülen toplam 9 program kapsamında KKTC’deki reel sektörden 525 işletme ve projeye yaklaşık 500 milyon lira mali kaynak tahsisi sağlanarak, 1 milyar lirayı aşkın kaynak yatırımının faaliyete geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, programlarla, henüz büyüme aşamasındaki firmaların faiz sarmalına girmesini önleyerek öz sermayesini de harekete geçirmek suretiyle sorumluluk altına girmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokollerin her iki ülke için önemli bir finansal kaynak akışını temsil ettiği bildirilen açıklamada, Türkiye’den KKTC’ye aktarılan kaynaklar arasında reel sektör desteklerinin ayrı bir önem taşıdığı kaydedildi.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:525 işletmedestek programlarıekonomik kalkınmakeiKEİ OfisiKKTCTürkiyeTürkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar