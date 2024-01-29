Kayboldu sanıldı, telesiyejde 15 saat mahsur kaldı

ABD’deki Tahoe Gölü’nde bulunan kayak merkezinde tüm gün snowboard yaptıktan sonra arkadaşları tarafından kayıp olduğu bildirilen bir kadın, sıcaklık seviyesinin donma noktasının altına düştüğü gece boyunca bir telesiyej gondolunun içinde mahsur kalmış olarak bulundu.

Daha sonra KCRA’ya İspanyolca olarak verdiği bir röportajda Monica Laso, perşembe günü Heavenly Kayak Merkezi’ndeki dağdan aşağı inmek için gondola binmeyi tercih ettiğini çünkü biraz daha snowboard yapamayacak kadar yorgun olduğunu söyledi.

Bu nedenle Laso saat 17.00’de gondola binmiş ancak gondol birkaç dakika sonra durup gökyüzünde asılı kalmış. Yardım için bağırmış ama çığlıklarını kimse duymamış.

“Sesim kısılana kadar umutsuzca çığlık attım” diyen Laso, cep telefonu olmadığı için yardım da çağıramadığını sözlerine ekledi.

Kadın 15 saat boyunca soğukla mücadele etmek için ellerini ve ayaklarını birbirine sürtmüş. Ulusal Hava Servisi’ne göre gecenin en düşük sıcaklığı -5 santigrat dereceydi.

Laso’nun arkadaşları ona ulaşamayınca El Dorado County Şerif Bürosu’na kayıp ihbarında bulunmuş ancak ertesi gün gondol dağdan aşağı inene kadar ekipler Laso’nun gece boyunca orada olduğunu fark etmemişti.

Laso, “Kendimi çok hayal kırıklığına uğramış hissettim” dedi.

Güney Tahoe Gölü İtafiye Teşkilatı tabur şefi ve sözcüsü Kim George, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Laso’nun gondolda bulunmasının ardından sağlık görevlilerinin cuma günü sabah 08.30’da tesise geldiğini söyledi.

George, Laso’nun bilinci yerinde ve uyanık olmasıyla birlikte hastaneye nakledilmeyi reddettiğini söyledi.

Tabur şefi, itfaiye teşkilatında geçirdiği 23 yıl boyunca “daha önce hiç böyle bir olaya müdahale etmediğini” söyledi.

Hikayesini çok merak ediyorum.

Heavenly Mountain Resort’tan yapılan açıklamada, kadının nasıl mahsur kaldığını “son derece ciddiyetle” araştırdıkları belirtildi.

Tesisin başkan yardımcısı ve işletme müdürü Tom Fortune, “Heavenly Mountain Resort’ta misafirlerimizin güvenliği ve sağlığı bizim birinci önceliğimizdir” dedi.