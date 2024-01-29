Gönyeli'de bir dairede yangın çıktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gönyeli’de bir dairede yangın çıktı

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Gönyeli’de bir apartman dairesinde bugün öğleden sonra çıkan yangın hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre saat 17.40’ta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Gönyeli’de Plevne Sokak’ta Filiz Sarıkaya’nın kaldığı dairenin oturma odasında spot lambanın kısa devre yaparak yanıp şilte üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu; odada bulunan spot lambalar, şilte, klima iç ünitesi, televizyon, televizyon ünitesi ile koltuk yanarak; diğer eşyalar ve odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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Tags:apartman dairesiGönyeliitfaiye ekipleriyangın
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