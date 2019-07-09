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Türkiye’nin ‘deniz sondajı sayısı 26’ya çıkarılacak’

9 Temmuz 2019

Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planı’ndaki hedefleri paylaşıldı…

Anadolu Ajansı’nın haberine göre 2023 yılı sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26’ya çıkarılacak Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planının madencilik sektörüne ilişkin detayları paylaştı.

Habere göre söz konusu dönemde, enerji sektörünün petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynak ile sanayinin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama faaliyetleri hızlandırılacak.

KKTC’nin deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak.

2023 yılı sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26’ya çıkarılacak.

TC On Birinci Kalkınma Planın madencilik sektörüne ilişkin bilgiler arasında geçen yıl 3,4 milyar dolar olan madencilik ihracatının 2023’te 10 milyar dolara ulaştırılması, nadir toprak elementleri, bor ve diğer ekonomik potansiyeli yüksek madenlerin aranmasına öncelik verilmesi de dikkat çekiyor.

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