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Güneyde refakatçisiz mülteci çocuk sayısı 360

9 Temmuz 2019
mülteci

Kıbrıs’ın güneyinde refakatçisiz 360 mülteci çocuk bulunuyor.

Politis gazetesi, Kıbrıs’ın güneyinde mülteci olan ve yanlarında ebeveynleri/refakatçileri bulunmayan 360 çocuğun devlet korumasında yaşamlarını devam ettirdiklerini yazdı.

Gazete, geniş yer verdiği haberinde özetle, 360 çocuktan 210 tanesinin Kıbrıs Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Dairesi’nin bakım evlerinde, 150’sinin ise korumacı ailelerde kalmakta olduklarını belirterek; çoğunluğu 16-18 yaşları arasında olan çocukların eğitim ve yaşamlarına ilişkin ayrıntılara da yer verdi.

Gazete bir diğer haberinde ise, “Zigi” (Terazi) bölgesinde terk edilmiş bir askeri kışlanın mülteci çocukların misafirhanesine dönüştürülmesi düşüncesinden, bölge halkının tepkisi sonrasında vazgeçildiğini, misafirhane için yeni bir yer arandığını da aktardı.

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