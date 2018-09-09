Türkiyeli öğrenciler hangi bölümleri tercih etti?

Üniversite sınav sonuçları geçtiğimiz ay sonunda açıklanmıştı. KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların önemli bir kısmı boş kaldığını gördük. Bir önceki yıla göre öğrenci sayısında önemli bir azalma oldu. Buna rağmen Türkiyeli öğrencilerin seçtiği bölümler dikkat çekici… Tabii ki seçmedikleri üzerinde de kafa yormak gerekiyor.

Peki Kıbrıs’a gelmeyi planlayan öğrenciler hangi bölümleri tercih ettiler? Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Hukuk ön planda. Neredeyse KKTC’deki üniversitelerin burslu Hukuk bölümleri doldu. Ücretli Hukuk bölümlerinin de birkaç üniversite dışında kontenjanların dolu olduğunu görüyoruz. Türkiyeli öğrenciler Kıbrıs’taki Hukuk bölümlerine seçmelerindeki en büyük sebep elbette ki çok sayıda burs verilmesi ve puanların Türkiye’deki saygın Hukuk fakültelerine göre daha düşük olmasıdır. Geçtiğimiz yıl da hukuk fakülteleri dolmuştu ve biz bunu Türkiye’de FETÖ soruşturmaları nedeniyle işten atılan savcı ve yargıçların boşalttığı yerlere çok sayıda hukuk mezununun alınacak olmasının da etkili olduğunu söylemiştik. Bu yıl da bunun etkilerini görüyoruz. Genel olarak KKTC’ye gelen öğrencilerde düşüş yaşanırken Hukuk bölümleri bundan etkilenmedi.

Bu yılın bir diğer tercih edilen bölümü de Diş Hekimliği oldu. Bu ölümlerin burslu bölümleri yanında ücretli bölümüne de çok sayıda öğrenci geldi. Yine aynı şekilde Eczacılık da bu yılın favori bölümlerinden… Tıp, Hemşirelik ve Psikoloji bölümleri de kontenjanlarına yakın doluluk oranı olan bölümler olarak dikkat çekti. Dikkat çekici tercih edilen bir bölüm daha vardı bu yıl; Gastronomi.

Hukuk dışında tercih edilen bölümlerin çoğu sağlık alanında olması dikkat çekici… Demek ki bu alanda Türkiye’de ciddi bir talep var ki öğrenciler bu bölümlere yöneliyorlar. Mantar gibi çoğalan üniversitelerimizin bölüm açarken bu tercihleri dikkate alacaklarını umut ediyorum.

Bir de tercih edilmeyen bölümler vardı. Mühendislik ve mimarlık bölümleri eski cazibesini kaybetti. Burs verilmese belki de bu bölümlere öğrenci bulmada zorlanacağız. Kanaatimce “başarı sıralaması” uygulamasının en fazla etkilediği bölümler mühendislik ve mimarlık oldu. Son yıllarda üniversitelerimizin mühendislik ve mimarlık bölümlerini tercih edenlerin üçüncü ülkelerden gelen öğrenciler olduğu söyleniyor.

Bir de dikkatimi çeken önemli bir nokta da aynı üniversitenin aynı bölümündeki burslu ve ücretli öğrenciler arasındaki puan farkı. Örneğin bir üniversitemizin Diş Hekimliği bölümündeki burslu öğrenciler ile ücretli bölüm öğrencileri arasındaki puan farkı 92. Ancak bu öğrenciler aynı sınıfta öğrenim görecek. YÖK’ün başarı sıralamasını getirirken üniversiteler arasındaki puan farkını biraz azaltmaktı. Dolayısı ile üniversitenin kendi içindeki bu ayırım bile düşündürücü…

Yukarıda verdiğimiz tüm bu veriler üzerinde düşünülmesi gereken veriler. Aslında üniversitelerimizin yöneticileri bu verileri iyice inceleyip özellikle tercih edilmeyen bölümleri nasıl tercih edilir hale getirilebileceği üzerinde kafa yormalıdır.

Yüz bini aşan öğrenci sayısı içerisinde Türkiyeli öğrenciler önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’den gelen öğrenci kitlesi üniversite sektörünün mihenk taşıdır ve kaybedilmemesi gerekir. Türkiye’den her yıl yeni bir üniversite açılıyor. Rekabet koşulları iyice kızışmış durumda…

Kıbrıs’taki üniversitelerin önemli bir kısmı kalite üzerine yoğunlaşmalı ve Türkiye’de yer bulamayan öğrencilerin geldiği üniversiteler olmaktan kurtulmalıdır. Sırf öğrenci gelsin diye kaliteden ödün vermek gelecekte sorun yaratabilir.

Son iki yılda ciddi sayıda öğrenci azalmasını unutmadan hem devletin hem de üniversitelerin doğru adımlar atması gerekiyor.