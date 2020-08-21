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Türkiye’den gelenlere QR kodu aranma şartı

21 Ağustos 2020
Türkiye'den gelen yolculrdan QR kodu istenecek

Türkiye’den KKTC’ye gelen yolculardan ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde QR kodu istenecek.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde 23.08.2020 saat 00.00’dan itibaren QR kodu aranma şartı bulunacaktır.

Belgelerinde QR kodu olmayan bahse konu yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek ve geri gönderilecektir. Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa/gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava/deniz yolu şirketlerince yapılması gerekmektedir.

QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki Laboratuvar Numarası ve Kimlik Numarası /Pasaport Numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Covid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilir. Kamuoyuna duyurulur.


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