Türkiye’den Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 9 Kasım’a kadar NAVTEX ilan etti.

Akdeniz’de sismik çalışmalar yürüten Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için ilan edilen NAVTEX 9 Kasım saat 21.00’e kadar geçerli olacak.

Midilli için de navtex

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilim sürerken, Türkiye Lozan Barış Antlaşması’nın Midilli Adası’nda ihlalini nedeniyle yeni bir NAVTEX yayımladı.

9 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak NAVTEX’te Yunanistan’ın Midilli Adası’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Lozan Antlaşması’na göre Ege Denizi’nde bulunan aralarında Midilli’nin de olduğu 12 adada Yunanistan’ın kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması ve tahkimat yapması yasaklanıyor.