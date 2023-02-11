Türkiye’deki depremde yaşamını yitiren 19 kişi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden ve dün iki uçakla adaya getirilen KKTC vatandaşı 19 kişi daha bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Adıyaman’dan Cenazeleri gelen 12 çocuk, 2 öğretmen ile 1 veli bugün Lala Mustafa Paşa Camii, Yeniboğaziçi Camii ve Vadili Camii’nde öğle ve ikindi namazlarına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrasında toprağa verilecek.
Bugün düzenlenecek cenaze törenleri şöyle:
Öğle:
Lala Mustafa Paşa Camii
- Hasan Bilgen
- Mehmet Arif Altak
- Aykan Ekiz
- Nehir Çevik
- Özgür İçme
Yeniboğaziçi Camii
- Nazife Dağlı
- Mülkiye Dağlı
- Abide Dağlı
Vadili Camii
- İbrahim Yakula
İkindi:
Lala Mustafa Paşa Camii
- Selin Karakaya
- Serin İpekçioğlu
- Pamir Konuklu
- Atakan Celal Konuklu
- Hayal Gençalioğlu
- Aras Aktuğralı
-Hatay’dan gelen 4 kişinin cenazesi…
Deprem sırasında Hatay’da bulunan ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 4 KKTC vatandaşı da bugün defnediliyor.
Hatay’dan cenazeleri gelen Ulaş –Bahar Hüsam çiftinin bugün öğle namazının ardından Yeşilırmak’ta, Atay – Fatma Arkan çiftinin ise Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilmesi bekleniyor.