Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın sitesindeki verilere göre Türkiye‘de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593’e yükseldi.

Bakan Koca: Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

Koca, “Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız.” açıklamasında bulundu.