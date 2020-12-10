Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersan Saner başkanlığında ilk toplantısını yapıyor.
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk toplantısı saat 17.30’da başladı.
Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantının gündeminde hükümet programı hazırlıkları var.
Toplantı öncesinde basına açıklama yapılmadı, sadece görüntü alma imkanı verildi.
Üç ortaklı yeni koalisyon hükümeti dün Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasının ardından bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuştu. Hükümet programının pazartesi günü Meclis’e sunulacağı açıklanmıştı.