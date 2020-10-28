Türkiye’de Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü

Türkiye‘nin Konya Seydişehir ilçesinde görevli polis memuru, iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı’yı beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü.

Bugün saat 19.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Bulvarı’nda meydana gelen olayda Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa S., beylik tabancasıyla Ümit Özhelvacı’nın üzerine 5 el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özhelvacı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS MERKEZİNE GİDİP TESLİM OLDU

Olay yerinden ayrılan Mustafa S. ise polis merkezine gidip, husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı’yı öldürdüğünü belirtti. Soruşturma sürüyor.