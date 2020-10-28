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Fransa’da 30 Ekim itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

28 Ekim 2020
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Fransa’da Covid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeni ile 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 salgını nedeniyle genel karantina ilan etti. Macron, ikinci Kovid-19 dalgasının ilkinden çok daha ölümcül olacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında 30 Ekim Cuma gününden itibaren ülke genelinde karantina uygulanacağını söyleyerek karantinanın 1 Aralık’a kadar uygulanacağını kaydetti.

 







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28 Ekim 2020

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