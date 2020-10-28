İnternetinizi hızlandırmanın 5 yolu

Koronavirüs nedeniyle birçok kişi evden çalışırken görüntülü görüşme ve artan sosyal medya kullanımı gibi nedenlerle evlerdeki internet bağlantıları yetersiz kalabiliyor.

Bilişim ve teknoloji alanlarında değerlendirme ve tanıtım yazıları kaleme alan Joel Santo Domingo, New York Times’ta 5 adımda internet bağlantınızı iyileştirme yollarını yazdı.

İşte internetinizi hızlandırmanın 5 yolu:

1- Yönlendiricinizin yerini değiştirin

Yönlendiriciniz (router) yatay konumda ve internete bağlandığınız cihazlarla aynı kattaysa daha güçlü sinyal alabilirisiniz.

Mümkünse yönlendiricinizi modeminize bağlıyken evin ana koridoru gibi daha merkezi bir konuma yerleştirin. Bunu yapamıyorsanız en azından yönlendiriciyi kabloların yettiği en yüksek noktaya yerleştirin.

Yönlendiricinizi dolabın yanına yere koymaktansa kitaplığınızın üst rafları gibi yüksek noktalara yerleştirmek daha iyidir.

Dizüstü bilgisayarınızın içindeki alıcı antenler ile yönlendiriciniz arasındaki tuğla ya da duvar gibi engelleri azalttıkça internet deneyiminiz iyileşecektir.

2- Ethernet kablosu kullanın

Kablosuz teknolojisindeki gelişmelerin ardından kablolu bağlantıya geçmek makul gelmeyebilir.

Fakat ethernet kablosu vasıtasıyla dizüstü bilgisayarınızı yönlendiriciye bağlamak içi açıdan avantajlı.

İlk olarak, evdeki kablolu bağlantılar her zaman daha hızlı ve güvenilirdir. İkincisiyse dizüstü bilgisayarınızı Wi-Fi ağından çıkardığınızda, akıllı hoparlörleriniz ya da çocuklarınızın iPad’leri için sinyal alanı açmış olursunuz.

3- Yeni Wi-Fi yönlendirici, sinyal güçlendirici ya da mesh ağ donanımı satın alın

Bazen internetin yavaşlamasından ziyade evin belirli bir bölgesinde zayıf sinyal sorunu yaşayabilirsiniz. Evinizde ölü bölge varsa, ucuz bir sinyal güçlendirici bağlantınızı iyileştirebilir.

Mevcut kablosuz bağlantı sinyallerini tekrar ederek yönlendiriciye ulaştırdığı için sinyal güçlendiriciler düşük maliyetli bir seçenek.

Ancak bu tekrarlama işlemi nedeniyle genel internet performansınız düşebilir. Dolayısıyla sinyal güçlendiriciler kenarda köşede kalmış ölü bölgeler için daha ideal bir çözüm.

Ek Wi-Fi yönlendiricileri şeklinde çalışan bu cihazlar kendileri arasında kablosuz iletişim kurarak bilgisayardaki internet hızınızı yönlendiriciye bağlanmak zorunda kalmadan iyileştirebilir.

4- Telefonunuzdan Wi-Fi noktası oluşturmayı deneyin

Piyasadaki neredeyse her akıllı telefon Wi-Fi bağlantısı oluşturmanıza ya da usb üzerinden bilgisayara bağlanarak internete erişmenize olanak tanıyor.

Bağlantı olmadığı zaman bu seçenekler çok kullanışlı olabilir.

Öte yandan, iş seyahatlerinizde daha kalıcı bir çözüm arıyorsanız telefonunuzun internetini kullanmak yerine mobil bağlantı noktalarını tercih edebilirisiniz.

Eğer evinizden uzaktayken görüntülü görüşme yapmanız ya da önemli belgeler üzerinde çalışmanız gerekiyorsa mobil bağlantı noktaları çok daha uygun bir seçenek.

5- İnternet paketinizi yükseltin

Eğer 10 yılı aşkındır aynı evde oturuyorsanız ya da yakın zamanda evinizde kalan kişi sayısı arttıysa yeni bir genişbant internet bağlantısına geçmeyi düşünebilirsiniz.

Günümüzde birçok sayıda akıllı hoparlör, kamera ya da streaming cihazı aynı anda tek ağ üzerinden kullanıldığından 300, 500 ya da 1000 megabitlik bağlantı planları sizin için daha uygun olabilir.