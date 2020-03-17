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Türkiye’de Kovid-19’dan dolayı ilk ölüm

18 Mart 2020
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim” dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. 

Türkiye Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle;

“Olayın Çin’de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz.

İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye’nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim.

Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi.

Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır.

Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim.

Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

Kendisi 89 yaşındaydı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.




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