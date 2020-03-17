Kıbrıs

Meclis perşembe günü seçimin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanıyor

18 Mart 2020

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, perşembe günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay milletvekillerini, perşembe günü saat 11.00’de Meclis Genel Kurulu’nun birinci olağanüstü birleşimine çağırdı.

Davetiyede, toplantının gündemi “26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ertelenmesi” olarak belirtildi.

Tüm dünya gibi ülkeyi de etkileyen yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin altı ay ertelenmesi konusu bugün Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi partilerle ele alınmış ve toplantıdan uzlaşı çıkmıştı.




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