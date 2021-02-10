Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 10 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 664’ü semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 93’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 556 bin 837’ye yükseldi.