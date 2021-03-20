Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 20 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 958’i semptomatik olmak üzere toplam 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 959’a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 992 bin 694’e yükseldi.