33’ü yerel toplam 41 yeni vaka

“Toplam 7884 test yapıldı, 33’ü yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7884 olup, 33’ü yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .33 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Ķızılbaş -1/ Hamitköy-1/ Sulariçi-5 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez- 3/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy- 1/ Dikmen-2 /Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 10/ Pile-1

20 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7884

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 33

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 667.328

Toplam Vaka Sayısı: 4041

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3590

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3