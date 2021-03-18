Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 18 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 81 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 777’ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603’e yükseldi.