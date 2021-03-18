Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 18 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603’e yükseldi. Vefat sayısı 81 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 18 bin 615 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 18 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 81 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 777’ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603’e yükseldi.