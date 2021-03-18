Çavuşoğlu: Hellim konusu ay sonunda bir sonuca bağlanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis’te muhalefet millevekillerinin hellim konusundaki eleştirilerine yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu Hellim konusunda uzun zamandır mücadele edildiğini, ay sonunda bir sonuca bağlanacağını belirterek, “Ekonomik olarak kazanırken, siyasi olarak kaybedilmemelidir” dedi.

Güneyden KKTC’ye hayvan ithaline izin verildiği yönündeki söyleminin gerçekleri yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, ara sıra kayıtsız geçiş olduğu yönünde bilgileri olduğunu ve bununla mücadele edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili izin vermediklerini, sadece küçükbaş hayvan getirilmesiyle ilgili izinlendirme yaptıklarını ve bunu da hellim tesciliyle yaşanacak kaliteli ırk yaratma adına karar ürettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu “hellimin tescil edilmesi ihtimaline mukabil, daha sonra ihtiyacımız olabileceği gerçeğinden hareket ederek küçükbaş hayvancılığa, hem gen kıtlığını aşmak hem de hayvan sayısında popülasyonu artırırken kaliteli ırklara izin vermek adına bir vizyonumuz vardır” diye konuştu.