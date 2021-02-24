Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 24 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 660’ı semptomatik olmak üzere 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194’e yükseldi. Bugün 72 kişi koronadan hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 200 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 660’ı semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 72 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 285’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 665 bin 194’e yükseldi.