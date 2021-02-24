Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 660’ı semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 72 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 285’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 665 bin 194’e yükseldi.