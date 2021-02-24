3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketleri bağışı yapıldı

Ramadan Cemil İşletmeleri, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketi bağışında bulundu.

Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Covid 19 salgınında hijyen konusunun büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şirket olarak, hijyen ürünlerinden oluşan bir bağışta bulunmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Yardım paketlerinin dağıtımını gerçekleştirecek belediyelere teşekkür eden Işın Ramadan Cemil, yardımların en iyi şekilde yerini bulacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi’nde düzenlenen sembolik törene Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Mağusa Belediyesi temsilcileri, Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticileri katıldı.

Toplumun ruhunda var olan yardımlaşma ve dayanışma duygusu yeniden ön plana çıktı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; 2020 Martından beri ülkenin Covid 19 salgını nedeniyle, büyük sorunlarla boğuştuğunu, bu süreçte birçok işyerinin kapandığını, birçok insanın işsiz kaldığını anımsatarak, birçok iş insanı, kurum ve kuruluşun toplumun ruhunda var olan yardımlaşma dayanışma duygusunu yeniden ön plana çıkardığını söyledi.

Ocak ayındaki ikinci kapanma dönemiyle, toplumsal yardımlaşma ihtiyacının yeniden hasıl olduğunu belirten Güngördü, iş insanı kurum kuruluş ve yardımsever vatandaşların yeniden harekete geçtiğini anımsatarak, bugün de ülkenin köklü kuruluşlarından Ramadan Cemil İşletmelerinin, 6 ilçedeki belediyelerde dağıtılmak üzere hijyen paketleri bağışında bulunduğunu kaydetti.

Hijyen konusunun, salgından korunmadaki önemine işaret ederek Ramadan Cemil İşletmelerine teşekkürlerini sunan Güngördü, 28 belediye başkanının bu yardım malzemelerini ihtiyaçlı vatandaşlara en doğru en hızlı ve en adil şekilde dağıtacağını kaydetti.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’da, duyarlılığından dolayı Ramadan Cemil İşletmelerine teşekkürlerini sunarak, bu yardımların diğer kurum kuruluş, iş insanı ve yardımsever vatandaşlara örnek olmasını dileyerek, belediyelerin, ülkede her noktada, ihtiyaçlı vatandaşları en doğru şekilde belirleyecek, yardımları en hızlı ve en adil şekilde dağıtacak adresler olduğunu söyledi.